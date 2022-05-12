由於錳礦價格直直落，加上高成本壓力％，為謀自救，中國鐵合金工業協會錳系專業委員會12日下午召開全國40家錳系會員單位參會的視訊會議，要求會員業者全面開展行業自救，嚴格執行限產、減產50％。

我的鋼鐵網12日報導，出席本次會議的40家大陸錳系合金廠家月產能120萬噸，嚴格落實月減產60萬噸，同時減少月外礦採購120萬噸，以緩解錳系合金嚴重過剩的局面，從而減少行業內部惡性競爭導致的損失。

報導指出，近期由於大陸鋼廠實施廣泛限產、檢修，導致錳系合金需求持續疲軟，矽錳期貨盤面價格連創新低，嚴重影響矽錳合金現貨市場銷售價格。加上人民幣持續貶值、進口錳礦價格居高不下、煤焦價格持續高位，造成錳系合金生產成本大幅上升，電解錳價格巨幅下跌，導致中低錳價格持續走低。

目前，大陸錳系合金產品全行業虧損，並且銷售面臨很大壓力，各業者均有不同程度的庫存。