通膨壓力籠罩下，英國3月國內生產毛額（GDP）意外萎縮，連累第1季經濟擴張放緩，創1年來最慢增速，加深英國陷入衰退的疑慮。受此消息打擊，英鎊跌破兌1.22美元。

一連串數據顯示英國經濟走疲，周四英鎊兌美元貶破1.22美元價位，下探到兌1.2181美元，是自2020年5月來的兩年新低。

英國國家統計局（ONS）12日公布，英國3月GDP相較前月萎縮0.1％，意味第1季尾聲的經濟擴張動能減弱。

第一季GDP季增0.8％，與去年第四季的季增幅1.3％相比明顯放緩，也不及《華爾街日報》訪調經濟師預估的1％增幅。

英國Q1經濟繳出1年來最小增幅，主要是製造業和零售業難以克服COVID-19疫情造成的供應鏈瓶頸，加上俄烏戰爭搧風點火，帶動糧食與能源價格大漲。零售數據反映出，英國消費者已經在緊縮荷包，經濟學家預測，今年生活水準將創60多年來最大跌幅。

物價高漲及利率走揚，將壓抑經濟活動，削弱消費者的購買力，升高GDP萎縮的風險。有鑑於此，經濟學家看衰英國第二季經濟，預期會持續放緩。

英國3月通膨年率飆到7％，觸抵20年新高，是英國央行（BOE）2％目標的3倍有餘。BOE上周預測到今年第4季，通膨年率將破10％。

貝倫貝格銀行（Berenberg）資深經濟學家皮克林（Kallum Pickering）表示，今年英國出現溫和短暫的技術性衰退，沒什麼大不了。

他更擔心的是，英國實質GDP會劇縮，而且時間拉得很長，對經濟其他部分造成明顯損害，好比勞動市場、房市及生產。 一旦歐盟即刻禁運俄羅斯天然氣，中國大規模封城時間延長，還有聯準會緊縮貨幣過頭，他預測出現這樣結果的機率有25％。

凱投宏觀首席英國經濟學家戴爾斯（Paul Dales）說:「早在感受到生活成本危機帶來全面衝擊前，經濟動能就比我們想像中還弱，衰退風險已在上升。」