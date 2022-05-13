台東縣警察局破獲詐騙集團，逮捕14名成員。這集團租高檔民宿，為了減少進出，聘廚師和自備快篩劑、退燒藥，同時祭拜五令旗讓業績長紅，4月至今已詐騙200餘萬元。

台東縣警察刑警大隊今天下午召開記者會，副大隊長李水清說，高雄橋頭地檢署10日指揮台東縣刑警大隊和高雄警方破獲流竄高雄、屏東、台東的電信詐騙機房，這集團每15日就移轉陣地，躲避警方查緝。

李水清表示，以22歲王姓男子、綽號小米為首的14人詐騙集團，以工作高薪、輕鬆招攬年輕人加入集團，為了讓成員安心工作，不僅租高檔民宿，還選集團成員擔任廚師，並且自備快篩劑，感覺有問題就快篩，同時也準備退燒藥，減少成員外出。

台東縣警察局破獲詐騙集團，共逮捕14名成員，警方13日在破案記者會中指出，這集團還特別在屋內祭拜「五令旗」，於桌上放許多宮廟手抄祈福疏文，祈求業績長紅、出入平安，不過最後仍栽在警方手裡。（圖/ 中央社）

另外，這集團特別在屋內祭拜「五令旗」，並於桌上放許多宮廟手抄祈福疏文，祈求業績長紅、出入平安。最後仍栽在警方手裡，包括主嫌「小米」在內6名成員遭法院羈押禁見。

李水清表示，這集團從4月初至今已詐騙新台幣200多萬元，詐騙對象以中國大陸民眾為主。

台東縣警察局表示，詐騙集團都以高薪、輕鬆吸引在學未成年加入，呼籲父母親更加注意子女生活作息是否有異常。（編輯：黃世雅）1110513