39歲大陸「鋼琴王子」李雲迪原本前途看好，去年10月卻爆出捲嫖妓風波被捕，事隔7個月，李雲迪至今下落不明，而陸媒報導，先前捧著大把鈔票請他代言的廠商忍無可忍提告，法院依規定送達民事裁定書及財產保全情況告知書，將李雲迪和爸爸李川名下333萬人民幣，約1471萬台幣的財產採取保全措施。

李雲迪去年上綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》先是無緣無故被馬賽克消失，之後北京公安局在微博證實李雲迪涉嫌嫖娼被行政拘留，讓李雲迪形象聲譽跌落谷底。據《網易娛樂》報導，知情人透露，其實李雲迪並不是第一次嫖妓被抓，去年上半年他已經因為同樣原因被警方逮捕，但醜聞因故未曝光，知情人更指李雲迪私下感情複雜，早在德國留學期間同學之間便略有耳聞。

李雲迪音訊全無，被之前合作廠商假扣押財產。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

當時對此，李雲迪恩師、四川音樂學院教授但昭義關手機拒絕受訪，師兄歌揚則直言：「非常痛心也很惋惜」，表示對李雲迪十分失望。而今年初，李雲迪爸爸李川所投資的公司「上海雲傳音樂工作室」傳出也被牽扯，1月時被強制執行罰款人民幣281.34萬元（約台幣1238萬元）。

李雲迪在嫖娼風波後音訊全無，昨(11日)《鳳凰網娛樂》報導，皮阿諾家居有限公司2021年邀請李雲迪擔任代言人，未料去年發生嫖妓風波，皮阿諾家居有限公司終止雙方合作關係，又因李川、李雲迪人間蒸發，法院依規定送達民事裁定書及財產保全情況告知書，將李雲迪父子名下300多萬人民幣財產進行假扣押，對此，李雲迪方面仍未有任何回應。