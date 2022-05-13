傳動系統元件廠全球傳動3月下旬1名外籍移工確診，導致樹林廠停工至少10天，3、4月合併營收依舊比去年同期成長。13日董事會承認第一季財報，EPS從去年同期0.10元翻數倍增加至1.04元，創同期次高。

全球傳動生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳動系統元件，以及單軸工業用機器人。第一季合併營收7.94億元，創同期新高；營業毛利2.48億元、營業利益0.81億元、匯兌利益0.64億餘元、稅前淨利1.37億元、本期淨利攀升至0.98億元、淨利歸屬母公司業主0.88億元、EPS為1.04元，僅次於2018年首季EPS為1.41元，改寫同期次高。

大陸佔全球傳動營收比重六至七成，深圳、上海及昆山等城市為了防疫，3、4月輪流封城，人流及物流進行封控。全球傳動表示，全球傳動3、4月合併營收均優於去年同期，4月合併營收2.82億元、年增5.21％，受樹林廠停工、大陸封控影響不大，但物流配送至客戶端時間拉長，運費成長增加。