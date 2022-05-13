聯準會（Fed）主席鮑爾周四出席參院任命表決與媒體專訪時首度鬆口，坦言高通膨與海外經濟疲軟恐妨害Fed達成軟著陸的目標，他同時暗示，為了壓低通膨，未來不排除一口氣升息3碼。

正值Fed面臨通膨率創40年新高的挑戰，參院周四表決鮑爾續任主席的任命案，結果鮑爾獲得兩黨議員共80票的支持，任命案輕鬆過關。鑒於通膨高速飆升，Fed今年來已兩度升息，包括上周一口氣升息2碼，創2000年來最大升幅。當時鮑爾在會後記者會上表示，暫時不考慮升3碼。

但鮑爾周四在接受美國公共廣播電台專訪時改口，指如果經濟指標顯示有擴大升息的必要，那Fed就會考慮一口氣升3碼的選項。

鮑爾受訪時指出，「事後來看，我們若能早一點升息應該是比較好，但我們只能依據當時所知的經濟資訊，即時做出決策。」

鮑爾重申，Fed接下來會期可能還是會升2碼，直到確認通膨率已經放緩，不過若是經濟指標顯示必需擴大升幅，Fed就會考慮一次升3碼。

針對接下來的升息策略，鮑爾強調，「如果（通膨）情勢比預期來得好，我們會考慮少升一點，若是情勢比預期來得糟，那我們就會考慮多升一點。」

之前鮑爾一直強調，Fed雖然啟動升息循環，但達成經濟軟著陸的機率非常高，經濟不至於陷入衰退。

他周四同樣改口，坦言高通膨與海外經濟疲軟確實可能危及軟著陸的目標，「我們能不能達成軟著陸，的確可能取決於我們無法掌控的一些因素，全球發生許多重大事件，包括戰爭，這些事件勢必會牽動接下來一年的經濟走向。」

鮑爾進一步指出，Fed當前的目標就是將通膨率從目前的6.6％壓低到2％，「為了達成此一目標，勢必會為經濟帶來一些陣痛，但若是不壓低通膨，後果肯定會更嚴重；換言之，高通膨問題一旦根深柢固，經濟將會大幅衰退。」