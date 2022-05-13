聯準會主席鮑爾表示，聯準會將致力於抑制通貨膨脹，郭正亮直言，美國總統拜登絕對無法解決通貨膨脹，且到明年都不一定能解決。因為從川普一路下來，是在「去全球化」，譬如台積電被迫去美國生產，晶片就會漲價。並且，這才剛開始，更何況美國還要建立「印太經濟架構」，這是進一步的「去全球化」，針對的對象是製造業最強的中國大陸。

美國參議院周五以80票同意、19票反對表決通過，確認鮑爾（Jerome Powell）連任聯準會主席。鮑爾表示，聯準會將致力於抑制通膨，物價穩定是經濟的「基石」，他說，如果經濟情勢符合預期，那麼在接下來兩次會議各升息50個基點（1個基點= 0.01%，1碼= 25個基點 ）是合適的。

耶魯大學博士、文化大學教授郭正亮13日在《Yahoo TV 風向龍鳳配》網路直播節目中指出，這升息哪有太激進？到年底才10碼到11碼，這哪有激進？去看Volcker在1980年代是怎升息的？（編按：Volcker在1980年3月份，將聯邦基準利率從10.25％提升到20％，一直到1981年5月終止，結束了美國的通貨膨脹）。

對於資金連動，郭正亮舉例，台積電跌幅超過30％，有兩個原因，第一個是因為外資平均持股成本大約300多，所以有標的可以套利，當然匯回美國賺錢，部分獲利了結。第二就是，有些錢可能是借來的，升息後利息支出變貴。

郭認為，過去的錢太便宜，很多人可能是借錢買股票，現在突然之間開始升息，因此要精算籌碼。現在可能進入下一波，會不會有融資斷頭賣壓？造成全世界「程式交易」拋售？這歸咎到之前錢太多，因為利息太低，借錢後進入股市，形成超級大倍數的本益比。現在利息變貴了，就開始縮減倍數，且出現固定利率商品，就暫時轉到美元保單或是10年期國債，先求穩再說。

郭正亮認為，美國運氣好，因為俄烏戰爭得到歐洲避險資金，大約超過1兆美元，也獲得新興市場回流的資金，其他國家更慘。

郭正亮直言，拜登絕對無法解決通貨膨脹，到明年都不一定能解決。（示意圖／Shutterstock）

至於通膨，郭正亮直言拜登絕對無法解決，到明年都不一定能解決。他分析，因為從川普一路下來是在「去全球化」，尤其是制裁中國大陸，導致很多規模經濟的產業，被迫在很多地方投資，整個成本往上升。譬如台積電被迫去美國生產，晶片就會漲價。

郭正亮強調，這就是「去全球化」導致全球產品價格上升，這才剛開始。俄烏戰爭還是短期因素，譬如歐洲開始用盧布買天然氣之後，就會慢慢平穩。可是全球產品價格上升，還看不到答案，因為美國還要建立「印太經濟架構」，這是進一步的「去全球化」，且針對的對象是製造業最強的中國大陸。