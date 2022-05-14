「創新舞台，即將實現！」台中市私立新民高中於14日下午，在校內綜合大樓9樓國際會議廳，舉行新民首屆論壇活動，提供學生闡釋自己夢想、冀望改變世界的第一步。透過新民學子的分享，迥異於以往的演講模式、跳脫傳統的方式、以活潑的方式與人互動交流。

經過將近1年的籌備，播種啟動、開始生根，終於「萌芽」！這場論壇活動，全程由社長郭心愛同學和一群有共同理想的高二學生自主發起，參酌TED的精神，規劃設計並研擬適合新民學生的辦法，先辦了2天的培訓營隊，遴選出5位校內優秀的學生。

包括4位高中職學生和一位國中的學生，另邀請2位曾榮獲德國紅點設計獎的校友和2位表藝科畢業的校友參加，還特別邀請國際米其林一星知名餐飲企業講師潘義昌先生蒞校演說，共襄盛會。

新民高中校長薛光豐表示，這一次論壇活動的「Sprouts 萌芽」是新民首次辦理，希望累積經驗，精修延續，歡迎各界關心論壇人士與各校師生蒞臨新民高中，給新民論壇SMHS FORUM「Sprouts 萌芽」喝采，給「Sprouts 萌芽」掌聲。