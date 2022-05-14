【LIVE直播】防疫保單之亂何時了？ 國民黨籲蔡政府出來面對

民進黨政府防疫政策由清零走向共存，導致本土疫情再大爆發，連帶讓已賣出的防疫保單理賠出現困難。立法院國民黨團今呼籲，行政院應於1個月內協調衛福部、金管會、產險業者與消保團體，研議具體可行理賠認定標準，確保保戶權益。

國民黨團總召曾銘宗表示，當前保單之亂是因民進黨政府防疫政策急轉彎、防疫失控與跨部會整合失靈所造成，政府不好好補救處理，將影響630萬戶權益、醫療體系正常運作，甚至會引發小型金融風暴。

曾銘宗說，目前國內有12家業者承保防疫保單，保單設計期間一年，保費最低660至1449元，確診即理賠5萬至8萬，目前銷售約630萬張保單；若以新加坡全國確診率約20％推估，國內防疫保單可能總理賠金額將近600至700億元。

曾銘宗說，目前國內承保防疫保單的保險公司，總資本額僅約132億元，若目前售出的防疫保單均要理賠，將引發產險業者經營危機。

黨團副書記長吳怡玎表示，產險業者設計保單會以歷史資料精算給付金額與保費，就像國外住宅火險保單，理賠範圍會排除戰爭或恐怖攻擊引發部分，因缺乏足夠歷史數據推估該如何理賠；產險要者要開新保單，也要經保險局核可才能開賣。

吳怡玎質疑，新冠肺炎是新的疫情，完全沒有歷史資料，即便防疫保單一開始只要隔離就會給付，之後雖改為確診才給付，風險高到難以計算、預測，保險局怎麼可以核可賣防疫保單？金管會監督不周。

吳怡玎也提到，指揮中心近來類指揮又導致醫療體系大混亂，讓大家不知道原本防疫保單既定合約該怎麼走；若產險公司出問題，沒有金控公司願意再承保產險，將經濟運作會出大問題，工廠無法保產險接單，交通第三責任險也沒人承保。

黨團副書記長謝衣鳯也認為，當前防疫政策一改再改，讓民眾無所適從，像是對密切接觸者範圍定義、教育部要求學校從寬認定學童請防疫假，都會造成防疫保單理賠認定困難，金管會應與相關單位訂出新理賠指引。