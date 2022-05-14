北京市疾病預防控制中心副主任龐星火14日通報，統計13日15時至14日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者40例，其中確診24例、無症狀感染者16例並分佈在包含朝陽區、海淀區、房山區各12例，以及西城區3例、豐台區1例，均已轉至定點醫院隔離治療。再從4月22日至5月14日15時，本市累計報告1019例感染者、涉及15個區。

此外，龐星火指出，北京市也新增一起韻達快遞長陽分部相關聚集性疫情，目前累計報告感染者16例、涉及房山區15例、豐台區1例，流調溯源工作正在進行中。他也強調，當前本市疫情正處於膠著狀態，零星散發病例與聚集性疫情交織，傳播鏈仍未完全阻斷，要爭分奪秒與病毒賽跑，早日實現社會面清零。

據《中國青年報》報導，稍早由於中鐵十一局三公司相關聚集性的疫情累計感染者49例；北京農商銀行數據中心的聚集性疫情也累計37例。針對這兩起聚集性疫情，中鐵十一局黨委書記、北京農商銀行黨委書記等11人被通報問責。