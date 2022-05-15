5月報稅季來臨，一名男網友透露2年前老婆突然提議各管各收入，且不時還會抱怨收入不夠，生活壓力大，但去年報稅發現老婆有買1-2張股票，今年更是增加到十幾家公司的股票，光利息就有老婆一整年的收入，股票價格更是收入的幾十倍，讓他大嘆「心情很複雜」。

這名人夫在Dcard發文，他和老婆結婚迄今十幾年，一直都是他在報稅，起初薪水全數交由老婆管理，不過扣完每個月固定開銷和房貸後，實際上入不敷出，不時要跑銀行或找親友周轉，老婆雖有在工作，但收入對家庭開銷幫助不大。

他續指，老婆突然在2年前與他討論收入各管各的，不過房貸、學費、保費，以及日常開銷等花費仍需由他負擔，眼見老婆辛苦的份上，他也索性一肩扛下，老婆賺的錢就留著自用，但還是經常抱怨收入不夠，生活壓力大。

但事實上他經常手頭拮据，也不忍向老婆開口，直到去年報稅時，發現老婆有買1、2張股票，今年更是買了十幾家公司股票，「光股票利息就有老婆1年的收入，股標金額依今天的股票價格來算，絕對超過老婆收入的幾十倍」。

他為此十分困惱，心生2個問題遲遲無法向老婆開口，「老婆的錢哪來？」、「我該跟她說我知道她買股票這件事嗎？」，完全不知道老婆有這筆資金能夠買股票，且也從未聽聞，坦言「心情很複雜」。

文章一出，掀起網友一番熱議，，「老婆很厲害呢」、「就直接問啊，都結婚了欸」、「我覺得夫妻之間錢各管各的可以，但這樣騙不行吧，講清楚比較好」、「直接問啊，買股票怎麼了？」、「哎呀，這個真的會有疙瘩，勸你要說開」、「搞不好是人頭或負債買的，不一定是好事」、「這樣很不公平欸，都有收入了就應該一起負擔家裡開銷吧」。