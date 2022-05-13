洪都拉斯體驗3D列印咖啡機，意外變成王少偉。（民視提供）

系主任喝3D咖啡與洪都拉斯「嘴對嘴」。（民視提供）

民視《綜藝新時代》職人好厲害本周播出浩子、洪都拉斯、鮪魚、郭婷筠及穎樂帶大家到遠東科大當學生，請到職人學長吳岡宇以及學姊許芳綾要帶大家體驗幾個科系，分別是餐飲管理、三創中心、及遊戲發展管理系。

在體驗3D列印咖啡機的時候，學生們把各式各樣圖案以及照片「列印」在咖啡最上層，每個圖案逗趣又可愛，最特別的把洪都拉斯的照片印在咖啡上時，讓他滿臉心花開超開心，但洪都拉斯「超緊繃與超燦爛」的笑容讓浩子歪樓大喊：「怎麼把洪都拉斯變成王少偉。」笑噴眾人。

除此之外，系主任林綉敏在錄影過程毫不掩飾對洪都拉斯的喜歡，浩子出招請系主任為大家試喝印有洪都拉斯照片的咖啡，並且要跟照片「嘴對嘴」喝下咖啡，沒想到洪都拉斯竟然調皮跟系主任說：「如果不想跟照片嘴對嘴，這邊有本人。」

而主任也霸氣回應：「絕對不拒絕！」超逗趣互動讓洪都拉斯難得害羞起來，最後還是讓系主任碰洪都拉斯「照片上的嘴巴」喝下咖啡，超喜感的系主任馬上雙手合十大喊：「老公原諒我。」洪都拉斯驚喊：「原來你有老公喔！那老婆你也原諒我吧！」