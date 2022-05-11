結合藝術與產業的鳳梨彩繪田，已成屏185縣道熱門限定景點。（林和生攝）

為行銷185縣道沿線觀光與產業，屏東縣政府首次以情境式攝影方式，舉辦「185趴趴照」，打破以往純粹由參賽者投稿模式，將「攝影競賽」與「情境互動式遊程」結合，民眾可在8小時內依題目前往指定地點，拍下5張極富創意照片完成交件，就有機會獲得萬元獎金。

屏185縣道又稱沿山公路，北起高樹鄉、南至枋寮鄉，全長68.885公里，是全台第5長縣道，也是屏縣府近期極力推廣的觀光公路；屏縣府交旅處長黃國維表示，185沿線串聯24個原鄉部落、4個客家鄉，加上閩南社區，不僅有多元族群文化，更是鳳梨、咖啡、可可等重要產地，幾乎是代表屏東特色的縮影。

在此之前，縣府曾推出郵輪巴士及沿山旺來雙層巴士，以交通兼導覽方式，帶領各地遊客看見185之美，獲得極佳好評。

黃國維直言，會選定185縣道作為競賽地點，是因沿線大武山麓稜線、廣闊鳳梨田、綠意盎然的樹林等，在在都是絕佳攝影環境，參賽者藉由故事情境提示引導，可沿著185縣道拍出一張張屏東旅程的回憶，也藉此打造專屬攝影競賽的185輕旅行遊程，讓參賽者出門拍照、旅遊，還有機會拿獎金。

交旅處指出，競賽採2人一組團體報名方式，活動費用為600元，報名期間自即日起至5月29日止。6月5日活動當日，需自備交通工具至水門轉運站報到檢錄，依照所抽中題目展開實境攝影旅程，在8小時內依提示拍攝5張照片至檢錄站上傳即完成任務，使用相機或手機拍攝皆可。