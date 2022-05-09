【愛傳媒簡秀枝專欄】韓國知名鋼琴家白建宇於5月7日晚間，在高雄衛武營表演廳，以布拉姆斯（Brahms,1833-1897）鋼琴四重奏，以及舒曼(Schumann,1810-1856）鋼琴五重奏後，劃下完美句點。

台北、高雄，分別與NSO及KSO的4場演出，各具特色，都順利作結，賓主盡歡。

高雄衛武營演奏廳，是國內室內樂絕佳的空間，音響效果非常好，細緻入微，動人心弦。雖然疫情延燒，許多音樂會都取消，但白建宇魅力無法擋，票房依舊亮麗，南北追星大有人在。

白建宇給人的感覺，誠懇、穏重，又舒坦，他沒有過多手勢與肢體動作，踏踏實實完成每一顆音符，舉重若輕，功夫埋在整體的感受中。來到南高雄，跟氣候的暖和一樣，白建宇看起就是非常放鬆，走進音樂廳，十指流轉，音色明亮，層次分明，絲絲入扣。

在近代音樂史上，布拉姆斯、舒曼與克拉拉（Clara Schumann,1819-1896）微妙的三角軼事，是樂迷津津樂道插曲。克拉拉聰慧識大體，始終是扮演成功男人身邊的得力角色，情感收放自如，個性溫暖又周延，她總是鼓勵作曲才子們，靑春不要留白，把創意極大化。

1840年，30歲的舒曼寫下《降E大調鋼琴五重奏》，當時正值壯年，他與克拉克婚姻幸福美滿，享受著幸福日子。在克拉拉鼓勵下，舒曼從他擅長的綱琴、歌曲之外，抽身出來，開始投入室內樂創作，《降E大調鋼琴五重奏》，擲地有聲，非常膾炙人口，該曲，也是舒曼獻給克拉克的曲子，青春浪漫，深情款款。

白建宇一直是舒曼樂曲優秀的詮釋者，也現實生活中，他鶼鰈情深，擁有幸福伴侶，因此頗能善解男人深情。這回與高市交葉翹任、陳思圻、蕭寶羚及劉彥廷，展開溫潤和諧的五重奏演出，醇美動人，餘音繞樑。

布拉姆斯對舒曼有著亦師亦友的情誼，但在「三人行」當中，也有角色尷尬的一面。

1856年舒曼過世，布拉姆斯悲傷不已，也百感交集。克拉克痛失枕邊人，但對布拉姆斯還是謹守分寸，她以舒曼生前提攜後進的心情，大力鼓勵布拉姆斯多元發展，布拉姆斯果然從舒曼過世那一年，嘗試室內樂作品，同時啟動了他一生創作的蓬勃期。1861年11月，《第一號鋼琴四重奏》在漢堡首演，就是由布拉母斯心中的女神克拉克擔綱演出，果然，共鳴感十足，獲得滿堂彩。

布拉姆斯以厚實醇美、又帶有吉普賽風格的曲式，回應了難以言說的感悟與深情。

果然，人生路走得豐盈，在感情世界圓滿的白建宇，特別能感同身受，緣與份，自古多玄妙。今晚搭配高市交張恆碩、王弈萱、林采霈，別有一番感受與風情在心頭。

白建宇自從2020年，在台中國家歌劇院，進行貝多芬鋼琴奏鳴曲全集成功演出，已成為台灣樂迷的超級偶像。今年依舊無視疫情風險，迢迢千里來台灣舉辦台北、高雄的四場演出，再度交出漂亮成績單，不但追星趕場的樂迷笑開懷，北市交、高市交透過近期的合作排演，也從中感受、並吸收了白建宇大師的日月精華，算是很獨特的mentorship ，對年輕音樂人來說，想必收穫滿滿。

作者為典藏雜誌社社長

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