綜合外媒報導，週五位於古巴首都哈瓦那的知名飯店薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）發生爆炸，至目前為止造成18人死亡，74人受傷，警方還在繼續搜救中；爆炸的力度大到直接將飯店外牆炸毀。

NEW - a massive explosion just destroyed the entire front end of the Saratoga Hotel in #Havana, #Cuba.



Locals say multiple casualties -- dead & wounded.pic.twitter.com/rU20aLqba0 — Charles Lister (@Charles_Lister) May 6, 2022

總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）視察時表示，這次事件是煤氣洩漏引發的爆炸，不是炸彈或恐怖攻擊。他說:「這是一場非常不幸的事故。」目擊者則說，砰然巨響後玻璃碎片四散、煙塵揚起、只聽見人們驚呼哀叫，這個重大災難現場「跟恐怖電影一樣」。

儘管如此，薩拉托加飯店爆炸還是在該區域造成了恐慌，飯店位於哈瓦那的老街區，離飯店不遠還有古巴國會大廈，警察和救援人員也在爆炸發生後迅速將該區域與國會大廈封鎖。

據報導，薩拉托加飯店爆炸時並沒有營業，它在新冠疫情大流行時關閉，最近正在整修，過幾天便要重新復業；爆炸時只有工人在裡面最後的準備工作。目前搜救還在進行，古巴國家電視台也尚未公布遇難者的資訊。

薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）發生爆炸，外牆全毀（圖/路透）

從圖像可以看到，這座華麗的綠白灰泥建築至少三層的外牆被炸毀，地面上的碎片周圍升起大量灰塵和煙霧。

薩拉托加飯店（Hotel Saratoga）發生爆炸

薩拉托加飯店建於19世紀末，到1930年代，它是哈瓦那最重要的飯店之一，自2005年翻修以來，該飯店擁有96間客房、2間酒吧、2間餐廳、1間溫泉浴場和健身房，多年來一直被認為是來訪的政府官員和名人的下榻之處。