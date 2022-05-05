佳世達4月營收年增13% 創同期新高 19:022022/05/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 佳世達（2352）公告4月合併營收達195億元，比去年同期增加22億元，成長13％，創下同期新高紀錄。累計前四月合併營收804億元，比去年同期增加122億元，年增率18％。 佳世達表示，雖受到大環境的經濟、疫情、供應鏈等挑戰，佳世達持續增加聯合艦隊新成員、事業布局加廣，資訊、醫療、智慧解決方案等事業均較去年成長。佳世達將於5月9日舉行第一季線上法人說明會，屆時將說明第一季營運成果與第二季展望。 富采4月營收月減0.1％ 年增1.4％ 光寶科4月營收逆勢增溫 #佳世達 #事業 #增加 #年增率 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 砷化鎵雙雄4月營收仍承壓 雙率雙減 18:122022/05/05 財經 中碳第一季每股稅後賺1.48元 投資近9億擴建石墨化工廠 18:432022/05/05 財經 無畏封控 信邦4月營收締新猷 04:102022/05/05 證券．權證 《電子零件》致伸4月營收年增5% Q2營收、獲利估雙位數成長 16:232022/05/05 財經 基期偏高 榮成自結前四月稅前獲利縮水83.1％ 17:422022/05/05 財經 《電腦設備》前4月營收年增4成 華孚樂漲停 15:102022/05/05 財經 博世集團看好熱能科技 投入三億歐元發展熱泵業務 10:022022/05/05 財經 一代強人李焜耀 走過風風雨雨 04:102022/05/05 財經要聞 5／11單日確診數恐飆7.5萬 莊人祥示警：重症率可能增加 14:402022/05/05 生活 三利空罩頂 大立光四月營收呈雙減 17:022022/05/05 財經 友達董事大換血 李焜耀退出 04:102022/05/05 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。