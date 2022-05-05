佳世達（2352）公告4月合併營收達195億元，比去年同期增加22億元，成長13％，創下同期新高紀錄。累計前四月合併營收804億元，比去年同期增加122億元，年增率18％。

佳世達表示，雖受到大環境的經濟、疫情、供應鏈等挑戰，佳世達持續增加聯合艦隊新成員、事業布局加廣，資訊、醫療、智慧解決方案等事業均較去年成長。佳世達將於5月9日舉行第一季線上法人說明會，屆時將說明第一季營運成果與第二季展望。

富采4月營收月減0.1％ 年增1.4％
光寶科4月營收逆勢增溫
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