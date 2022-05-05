光寶科（2301）4月合併營收137.68億元，雖因供應鏈上下游受中國華東封控影響，月減9％，但在透過跨區域多元生產基地、彈性迅捷的產能調度，仍有小幅年增近1％。

受惠產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，累計今年前四個月合併營收550億元，年增7.02％。

以單月各產品別來看，營收比重在4月占達35％的雲端及物聯網部門，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨持續成長，4月營收年增11％、續創新高，今年以來亦已連四個月都占達整體營收的三成以上。

另營收比重占21％的光電部門，除旗下出貨量居全球首大的光耦合器，受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上電動車充電裝置與車用LED照明產品出貨增加，4月營收亦維穩年成長走勢向上。

光電部門四月份營收佔整體之21％；全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，以及光電感測模組應用於穿戴裝置、AR/VR與高階Mini LED應用出貨暢旺，加上電動車充電裝置與車用LED照明產品出貨增加，帶動光電部門營收同比持續成長。