台中市長盧秀燕6日在線上防疫記者會表示，台中市本土個案新增1890例，確診人數爆增，醫療量能與基層人員工作壓力大，中央若未簡化相關作業流程，一定壓垮醫療量能與基層人員。

盧秀燕指出，台中市本土個案新增1890例，其中620人確診個案為接觸者發病，校園群聚占102例，職場群聚占120例，家庭朋友群聚占398例，居家照護截至6日，申請居家照護已進行8576人評估，其中6977人收案居家照護，967人評估中

，632人未符合收案條件。

目前台中市專責病床，從5月3日352床增加至542床，其量能增加53％，她感謝衛生局同仁的努力與各大醫療院所的配合，在專責病床總床數542床中，使用數為234床占43.17％、可使用數為308床占56.83％。

盧秀燕強調，許多地方縣市政府向中央表達希望簡化防疫的行政流程，尤其台中市為全國第2大城市，人口數超過281萬人，負責防疫工作沉重許多。

她憂心若未簡化相關作業流程一定壓垮醫療量能與基層人員，中央流行疫情指揮中心與衛生局開會討論如何再簡化，市府即反映電子圍籬在疫情爆發後的適用性，應優化或減少不必要的行政流程。

此外，有勞工關切在尚未收到書面居家隔離通知書，可以用衛生局通知簡訊請假嗎？勞工局長張大春表示，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，對於防疫隔離假並無規定請假所需格式，勞工可以先用衛生局通知簡訊請假，雇主應給予「防疫隔離假」。