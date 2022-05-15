在第75屆WHA（世界衛生大會）登場前，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中以「台灣如何成功抑制疫情」為題投書外媒，讓民眾黨立委蔡壁如忍不住說，雖然她也希望台灣可以重回WHA，但看到這個標題還是忍不住質疑「這封信是不是陳時中在去年就已經寫好了，但忘了投，今年補投？」

蔡壁如今（15）日在臉書表示，在醫界工作30年的她，深刻明白健康無國界的道理，也非常希望台灣可以重回WHA，讓全世界看到台灣在公衛上的努力與成就，但看到陳時中以「台灣如何成功抑制疫情」（How Taiwan successfully contained COVID）為題投書外媒，內容細數台灣公衛與防疫成就，讓蔡壁如忍不住說「實在不知該哭是笑，陳指揮官，你累了嗎？」

蔡壁如不解，陳時中對台灣防疫成績的想像，為何還會停留在去年、甚至是前年，說「看了信的內容，我在想，這封信是不是陳時中在去年就已經寫好了，但忘了投，今年補投？」

蔡壁如指出，防疫是長期抗戰，到目前為止還不到終點，還有各種亂象沒有解決，這些高官應該要理解在外排隊、搶買快篩或是擠在醫院外做PCR的人們慌亂無助的心情，直言「任何政策、包括如何給藥、如何視訊問診的流程，必須符合社會現況。如果不是政策這麼亂，人民怎麼會這麼慌？」