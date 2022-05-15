俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典執政黨社會民主黨預料當地時間15日將同意支持加入北大西洋公約組織，為瑞典之後迅速申請入盟、放棄數十年來軍事不結盟政策鋪路。

路透報導，瑞典與芬蘭在長年冷戰期間皆與北約保持距離。但俄國攻擊較小鄰國烏克蘭，已讓瑞典和芬蘭重新省思自身安全需求，轉而尋求加入北約自保，這種情況幾個月前還看似遙不可及。

烏克蘭戰爭被莫斯科稱為「特殊軍事行動」，但已有數以千計人員因此死亡、數以百萬計的人流離失所。戰事撼動瑞典與芬蘭長期的國安政策，並促使兩國民意支持加入北約。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）的社會民主黨（Social Democrats）在過去一世紀的每場選舉都是最大黨，過去這週黨內舉行辯論，探討是否放棄長期以來反對加入北約的立場。

黨內領導階層之前說15日會做出決定，而各界普遍預期社民黨會停止反對。由於多數在野黨已表態支持加入北約，之後瑞典國會贊成加入的陣營將占多數，接著安德森的少數政府肯定會正式申請成為北約成員國。

瑞典自拿破崙戰爭之後長期維持和平，比起20世紀曾與蘇聯浴血作戰的芬蘭，更不願放棄不結盟政策。

在提出申請後的數個月，瑞典只能緊張等待所有北約成員國批准加入，北約和白宮都說有信心能解決過渡期的安全疑慮，但土耳其反對瑞典和芬蘭加入。

瑞典與芬蘭已是北約夥伴國，曾參與聯合演習多年。

瑞典過去十年來一直在改造自身軍隊，尤其是俄國2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島之後，除購入美製愛國者（Patriot）防空飛彈系統，並在波羅的海的哥特蘭島（Gotland）派駐部隊。

13日一份國會跨黨派檢討報告指出，加入北約將提升瑞典國家安全，且有助穩定北歐和波羅的海地區。