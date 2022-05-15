烏克蘭得到愈來愈多的軍事裝備支援，但是多數的防空武器都是單兵攜帶式飛彈，或是前蘇聯留下的，理由是目前烏克蘭需要的是簡單易懂以及自己熟悉的武器。不過，烏克蘭可能在未來會得到西方的第一線武器。有報導稱，最快在11月，烏克蘭可望得到德國製造的IRIS-T SLM防空系統，這套武器相當進步，具有快速反應與射後不理的性能。烏克蘭政府也表示期望在未來幾年購買更多此類型防空系統。

據路透社和德國《圖片報》(Bild)的報導，德國目前正在考慮是否將IRIS-T SLM系統提供給烏克蘭，製造商代傲防衛公司(Diehl Defence) 聲稱，IRIS-T SL的射高達到20000公尺，射程範圍40公里，屬中距防空飛彈。這套系統可大幅改變烏克蘭的防空實力，目前烏克蘭多是老舊的蘇聯時代防空武器，容易遭到俄羅斯反制。

IRIS-T SLM防空系統的車載相控陣雷達。(圖/Diehl Defence)

代傲防衛公司表示， IRIS-T原先是提供給戰機的追熱式空對空飛彈，其尋標器屬西方第3代紅外線成像（IIR），不易遭到熱焰彈干擾，射程25公里。由於它的表現良好，因此衍生出防空型IRIS-T SL，與之搭配的雷達是車載型CEAFAR型3D相控陣雷達，能夠同時追踪多種目標，包括轟炸機、戰鬥機、攻擊直升機，甚至可辨別反輻射飛彈、巡航飛彈、無人機和大口徑火箭等威脅，然後以資料鏈指向目標並判斷威脅程度，再由IRIS-T飛彈加以攔截。

路透社曾經報導，德國一位國防消息人士稱，德國政府正在考慮向烏克蘭出售該防系統，並且在德國圖片報也有相似的報導，最快可能會在 11 月之前在烏克蘭部署。

烏克蘭政府也相當支持這項軍售案，軍方表示，這對目前的烏克蘭防空系統有非常大的助益，只要戰時內閣批准，烏克蘭會立即派員前往德國對該系統進行培訓，並表示烏克蘭至少需要10套這樣的系統。

然而，目前德國手上的現貨不多，據圖片報的報導，烏克蘭所提的數量，至少需要3~4年的生產時間。