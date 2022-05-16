國內疫情將進入高峰，急診人滿為患，一名女網友昨天（15日）陪父親到急診PCR，看到一名小孩坐在急診外發著高燒、發抖，呼吸又喘，急忙經過他家人同意，分他半顆退燒藥吃，再到超商買4瓶運動飲料給他喝，補充電解質緩解症狀，讓網友看了感動到眼淚都掉下來，直呼「看了影片真的覺得好難過，真心的謝謝妳，有妳真好」。

這名網友在臉書《信義區兩三事》發文，指她陪爸爸來PCR，無意間看到這名發燒的孩子，因為進診間要等，只好坐在急診外面直發抖、大口喘氣，讓原PO很擔心，徵得他家人同意後，將備用的退燒藥先給他吃半顆，再到附近便利商店買了4瓶運動飲料，請小朋友一直喝補充能量跟電解質。

原PO表示，這名小孩因為發燒難受，嚇得淚水在眼眶打轉，當下原PO也拿血氧機測小孩的血氧濃度，但發燒測不出來，最後這名小孩等了一個多小時才進到診間。也提醒大家急診不等於萬靈丹，醫療量能已經滿載，醫護人員很辛苦，請不要再獵巫。

同時，原PO建議去急診前可以先讓孩子在家療養，喝電解水、吃維他命C、常備藥或視訊看診，如果真的要帶孩子跑急診，也要先做退燒處置和準備電解水再去。對此，網友們看了影片，紛紛留言：「好難過，真想標記那些官看看到底都在幹嘛，下雨又這麼冷」、「急診真的要留給有需要的人」、「看到疫情到這麼嚴重，自己唯一能做的就是在家不要出門，認真注意防疫！」、「真的謝謝妳！我邊看眼淚都掉下來了，很心疼小朋友」。