為積極配合政府再生能源發展政策，推動太陽光電發電設備設置，國產署再度推出6宗標的，分別位於新竹市、彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區、台南市官田區及屏東縣南州鄉，區位及基地條件俱佳，面積合計約2.92公頃。該署中、南區分署周一辦理標租公告，111年6月14日開標。

國產署表示，本次公告之彰化縣田中鎮、雲林縣林內鄉、高雄市燕巢區及屏東縣南州鄉，為該署首次推出標的，面積介於0.3公頃至1.5公頃間。其中高雄市燕巢區國有土地面積約1.5公頃，使用分區及使用地類別為特定專用區特定目的事業用地，日照充足面積大且業者得標後無需變更使用，實屬優良標的。

國產署進一步表示，國有非公用土地於不影響保育及無公用前提下，該署積極配合辦理太陽光電政策，依國有財產法相關規定以提供申請開發(委託經營)、共同改良利用及標租等多元方式提供國有土地設置太陽光電設施。截至111年4月底，提供標租20案、委託經營18案及共同改良利用2案，共40案約612公頃國有土地，預計發電量可達497.9MW，其中288MW已併網發電。

為期於114年達成中央政府太陽光電累積裝置容量20GW總體目標，國產署將賡續篩選適宜國有土地辦理標租公告，逐步實現我國能源轉型、促進能源多元化及達成環境永續、經濟發展之政策願景。