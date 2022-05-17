桃園市政府17日擴大全市9處社區篩檢站設置長幼三合一綠色通道，桃園市長鄭文燦一早前往中壢區中正公園站視察，面對0＋7新政策匆促上路，等同居家隔離完全鬆綁，民眾擔心恐造成確診數大爆發反而加重醫療負擔，對此鄭文燦說，0＋7有一定的風險，所以在第3天、第7天一定要快篩，有症狀也要快篩，希望民眾自主防疫規範要落實。

鄭文燦說，很多地方政府提出0＋7或是以篩代隔，這在2周前就有地方政府公開呼籲過，如果要採取類0＋7政策的話，可以讓民眾有選擇權，可以選擇0＋7或是3＋4隔離方案，不過0＋7可以外出、可以採購、可以工作，但是不能聚餐，這可能還是有一定的風險，0＋7在第3天、第7天一定要快篩，有症狀也要快篩，自主防疫規範要自律落實，假如在0＋7期間同住家人有人確診，仍要1人1室隔離，避免家庭二度傳播，這些都很重要。

他也說，新政策上路後快篩要更普及，目前快篩普及度在提高，民眾自主防疫情況底下，希望可以把防疫工作做好。