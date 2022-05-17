張藝興2012年從韓國偶像團體EXO出道，在日韓、兩岸三地都有超高知名度，近年演藝重心都放在大陸，在音樂、綜藝、演戲上都有涉略，皆取得不錯的成績，今年4月8日貼出親筆信公開宣佈「到了該與SM分開的時候了」，確定將不再續約。而他近日登綜藝工作，卻因為身體不適遭質疑利用明星特權。

根據大陸的防疫規定，目前疫情期間，只要出現感冒發燒的症狀，就必須到醫院PCR檢查，確定是否染疫。而張藝興參加綜藝節目《嚮往的生活》第6季，擔任常駐嘉賓，私下模樣曝光在大眾面前，節目中他大多時候都是病懨懨的，甚至出現發燒、肚子痛等症狀，體溫燒到37.5度。節目中，張藝興一整天都躺在床上休息，讓其他成員何炅、黃磊都相當擔心，黃磊和張藝興曾在綜藝節目《極限挑戰》中認識，當時張藝興還在節目上認黃磊為師，黃磊因此還特意煮了雞湯照顧張藝興。

不過這段內容，讓不少網友立刻反應「他怎麼不做PCR檢測？」，畢竟《嚮往的生活》節目中大家是住在一起的，而且所有嘉賓都沒戴口罩，同寢同住同吃的情況下，如果有一個人感染了，那其他人的感染風險也很大。而且節目中張藝興只有休息，沒有送醫通報，讓許多網友質疑將自己和別人都置於危險當中。

張藝興病懨懨的模樣，就有網友質疑為何不送醫通報。（圖／翻攝自微博）

這段內容引發大量討論，有網友指出，《嚮往的生活6》是在3月於海口錄製，3月11日時節目組就離開海口，當時的防疫規定是11日才開始執行，所以張藝興並未違反規定。