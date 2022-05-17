CNN報導，烏克蘭國家安全局（Sluzhba Bezpeky Ukrayiny簡稱SBU）在烏克蘭東部城鎮斯拉維揚斯克（Sloviansk）逮捕了一名向俄羅斯出賣烏克蘭情報的間諜，他向俄羅斯提供該鎮軍營、武器庫或SBU的位置，好讓俄軍可以精準轟炸，CNN也公布了SBU抓到該名間諜的影像。

影像顯示，有兩名SBU特工作在車上跟蹤一名穿著黑長袖衣服和工裝褲的男子，下一秒男子面前被出現一輛麵包車，兩名武裝人員迅速下車制服該男子並搜身，最後搜出了他用來洩露情報的手機。

SBU抓間諜現場畫面

在烏克蘭東部，俄軍的轟炸不分目標，但有時也會瞄準一些重要目標，如軍營、彈藥庫或SBU在該鎮的總部位置，而該總部在戰爭開始的幾周內就有部分被摧毀。

SBU人員表示，俄軍的情報強烈依賴這種烏克蘭內部的合作者，該名被捕的間諜也很快承認他與俄軍的聯繫。SBU表示，這種間諜分兩種，一種是典型的滲透者，也就是本來就是俄羅斯公民，他們在戰爭開始時被帶到頓巴斯地區並生活在烏民眾中；另一種是為了金錢而行動，且佔大多數，現在因為意識型態幫助俄羅斯的人越來越少。

該名被捕的間諜表示，他只獲得了500格里夫納（約510台幣），而他是在社群媒體Telegram上被一名叫做尼古拉（Nikolai）的人招募的。而在他被捕之後，他將被轉移到烏克蘭西部的第聶伯羅（Dnipro）審判，若證明他的間諜行為導致死亡或「嚴重後果」，可能讓他在監獄裡度過餘生。