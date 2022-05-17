第75屆「世界衛生大會」（WHA）將於5月22日至28日舉行，截至昨天提案截止日前，我國具有世界衛生組織（WHO）會員國身分的13個友邦全數向WHO祕書處提案「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」。

外交部發言人歐江安今天表示，根據WHA議事規則，該提案是否納入議程將在5月22日開議當日在總務委員會(General Committee)進行閉門討論，再由隔日的全會決定是否排入議程。對於友邦對台灣參與國際組織的堅定支持，外交部誠摯感謝。

歐江安說，過去兩年，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻我國防疫經驗，獲得國際社會高度認同與肯定；本年國際對我方的支持力道更強、層級更高。例如「七大工業國集團」(G7)外長會議公報、「英澳峰會聯合聲明」均明確力挺台灣參與WHO及WHA；美國副國務卿麥肯伊(Brian McKeon)當面籲促WHO幹事長譚德塞邀請台灣以觀察員身分參與WHA；日本外務大臣林芳正、瑞典外長林德(Ann Linde)及加拿大副外長摩根(Marta Morgan)在國會應詢時，均公開支持台灣參與WHO。

歐江安強調，推動參與WHO是政府一貫的目標，也是全民的期待。外交部也將以正式國名及「台灣」為最優先名稱，若未能以正式國名或「台灣」作為我方參與名稱時，政府將在務實、確保尊嚴的前提下，彈性處理名稱議題，以最大程度爭取我國際空間及國家利益。

外交部再度促請WHO秉持中立、專業原則，正視台灣參與WHO及WHA的必要性，以及國際社會聲援台灣的堅定立場，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，共同促進人類的健康與安全。