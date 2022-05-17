因為經濟成長達近10年來最快，加上通貨膨漲也創3年多新高，路透社17日預估，菲律賓央行可能提前在19日調高利率，加入全球升息行列中。

其中，大部分專家學者預估，菲律賓央行過兩天可能先調升1碼至2.25%。日前，因現實經濟環境尚未改變過大，當時市場預估菲律賓應該會等到下季才可能升息。金融機構巴克萊指出，在菲律賓經濟成長強勁以及通膨率大漲之際，通膨的威脅性大增。因此，菲國央行5月升息機率大增，不然應該就是在6月。

至於到9月底之前，菲律賓應該會升息至2.5%，還有可能還會升到2.75%或更高。至於2022年底，菲律賓可能將利率升至3%，高於上次預估的2.50%。外界認為，聯準會強力升息應該是驅動全球央行調高利率的主因之一。

自新冠病毒爆發之後的2020年11月以來，菲國央行便將利率調低在歷史新低。專家學者示警，若不快升息，恐落後於殖利率曲線，且有經濟衰退疑慮，故全球應該都會加速緊縮貨幣。菲律賓聯合銀行指出，若菲國央行在6月還不升息，要解決通膨上漲的問題就為時已晚了。