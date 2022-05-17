首季營收獲利成長，但在全球通膨，原、物料及大宗物資持續上漲，增加成本壓力；國內最大矽酸鈣板廠惠普（8424）首季毛利率下滑近3個百分點。惠普17日在法說會上指出，將透過適度轉嫁，提高售價、降低成本，來維持毛利。同時，改變市場策略，經銷與工程專案同時佈局、新建工程與裝修市場並重，擴大營收及獲利。

惠普今年首季合併營收2.49億元，年增17.2%；稅後淨利4399萬元，年成長8.62%。

今年首季，產項中矽酸鈣板營占為73%、纖維水泥板營占27%。

全球通膨，原、物料及大宗物資持續上漲，增加成本壓力。惠普今年首季的營業毛利率30.54%，比去年同期下滑2.86個百分點。營益率21.22%，則比去年同期減少1.53個百分點。

惠普表示，在生產成本增加下，將適度轉嫁、提高售價，降低成本，維持毛利。

過去主要以內裝修市場、經銷商為通路，面對通膨的加劇，惠普指出，未來的營運策略，將採經銷與工程專案全面佈局。持續擴增材料經銷商與工程專案經銷商、新建工程與裝修市場並重的方向進行。

惠普預期，在營建市場景氣仍佳，未來3年，建照申請總樓地板面積、買賣移轉棟數及移轉面積等都有增加，以及都更、危老重建題材持續發酵下，營收獲利可望保持成長格局。