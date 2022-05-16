億光(2393)首季淡季，仍雙率雙升，單季獲利4.63億元，年增75.87%、年增1.19%，基本每股盈餘1.05元，相較去年同期1.03元、去年第四季0.59元成長，LED廠商EPS僅次於富采。法人預估全年營收增幅挑戰仍可達5%以內，每股盈餘有機會4元以上。周一外資續敲進、投信止步3連賣超，股價低檔反彈續揚，收漲2.58%報43.8元，收當日最高，劍指收復月線疆土。

億光第一季營業收入55.15億元，季減4.18%、年減6.28%，營業毛利15.23億元，季增6.22%、年減0.58%，毛利率27.6%，季增2.7個百分點、年增1.6個百分點，營業利益4.81億元，季增38.85%、年減8.13%，營益率8.72%，季增2.7個百分點、年減0.18個百分點，季比仍呈現雙率雙升。稅前淨利6.10億元，季增78.10%、年增5.89%，本期淨利4.77億元，季增75.60%、年增1.78%，歸屬於母公司業主淨利4.63億元，年增75.87%、年增1.19%，基本每股盈餘1.05元，相較去年同期1.03元、去年第四季0.59元成長，為LED供應鏈中，少數獲利逾一元的廠商，EPS排名僅次富采(3714)的1.11元。

億光今年4月營收13.60億元，年減34.19%、月減33.03%；前4月營收68.62億元，年減13.72%。

億光第一季雖為傳統淡季，且不可見光產品供需趨於寬鬆，仍創雙率雙升、獲利亮眼成績，第二季仍是LED產業相對淡季，且億光大陸廠也受封城影響，第二季營運仍居相對低檔。不過法人仍看好全年不可見光產業的前景，缺料狀況逐漸緩解，加上公司可望持續受惠轉單效應，以及工控、醫療等高階不可見光持續開發，法人預估，億光2022年營收增幅挑戰仍可達5%以內，每股盈餘有機會4元以上。