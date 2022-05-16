永豐餘(1907)今（16）日召開線上法說，受傳統淡季、疫情及塞港因素影響，原物料、燃煤及運輸成本大漲，拖累獲利降至近3年低點、每股盈餘（EPS）0.15元。展望後市，由於市場短期情勢仍不明朗，公司仍以穩健發展為主軸，力拚營運獲利維持穩定。

永豐餘2022年首季合併營收198.15億元，季減8.46％、年減7.03％，仍創同期次高，但營業利益4.31億元，季減達43.26％、年減達84.25％，降至近3年低點，使毛利率14.84％、營益率2.18％，分創近4年、近3年低點。

永豐餘首季業外收益1.87億元，季減30.93％、但年增43.82％，惟受本業獲利明顯下滑影響，永豐餘首季歸屬母公司稅後淨利2.44億元，季減達62.35％、年減達84.31％，每股盈餘0.15元，雙創近3年低點。

永豐餘表示，首季營收下滑主因適逢傳統淡季、工作天數較少，部分廠區順勢歲修，加上各地疫情反覆及國際貨運塞港狀況尚未緩解等因素影響，造成原物料、燃煤成本、運輸成本等大漲，導致本業獲利明顯下滑。

觀察首季主要事業群營運，華紙的林漿紙事業群營收49.06億元，季增2.13％、年增9.88％，營益率負2.99％，優於去年第四季負6.53％、低於去年同期2.5％。工紙紙器事業群營收89.76億元，季減13.22％、年減2.85％，營益率0.8％，低於去年第四季8.22％及同期8.6％。

永豐實的消費品事業群營收24.29億元，季減8.04％、年減5.99％，營益率11.44％，優於首季10.05％、低於去年同期16.77％。申豐的特殊材料事業群營收6.71億元，季減21.89％、年減69.89％，營益率22.83％，低於去年第四季37.47％及同期59.88％。

永豐餘2022年4月自結合併營收62.4億元，較3月73.34億元減少14.92％、較去年同期73.25億元減少14.81％。累計前4月合併營收260.55億元，較去年同期286.39億元減少9.02％，仍創同期次高。由於仍受疫情及供應鏈短缺影響，市場需求短期態勢仍較不明朗。

永豐餘發言人殷國堂表示，中國大陸受疫情影響，工紙紙器需求今年以來很不穩定，加上原物料、能源成本持續上漲，目前態勢還沒有非常明朗，對此將彈性調配來審慎因應。不過，大多數廠區仍維持正常生產，預期隨著疫情態勢漸趨明朗，後續應可逐步恢復正軌。

殷國堂指出，近2、3年疫情攪亂市場供需及物流，造成兩岸廢紙價格波動難以預期，目前原物料價格仍在高漲。若後續疫情能逐步消散、讓生產活動恢復正常，屆時才能看到真實的市場供需狀況。而越南在歷經疫情高峰後逐漸走向好的方向，後市營運動能可較正面看待。

永豐餘表示，今年將以穩健發展為主軸，主動管控投資及營運風險以穩定營運獲利，並朝提高再生能源使用比例、擴大循環經濟影響力、醣材料發展、智慧製造數位轉型、持續新創公司投資孵化等5大目標邁進。