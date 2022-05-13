惠特(6706)受惠於Mini LED趨勢帶動，且雷射加工、LD測試設備出貨增長，預估2022年營運動能向上。但考量大陸疫情影響，今年第二季營收動能平緩、毛利率表現持平，且後續客戶拉貨動能尚待觀察，投資建議維持區間操作，目標價下修至174元。

外資已終結3連賣超，惠特股價從近一年低檔回神，周五收漲0.65%至154元，但5日線仍得而復失。

雖有春節假期因素影響，但因Mini LED相關需求旺盛，點測機及分選機出貨持續增長，營收季增23.35%。其餘營收則相對下滑。惠特第一季營收18.17億元，季增10.94%。因受到產品組合影響(客製化比重下降)，毛利率由去年第四季的41.06%下降至36.19%，營業利益季減2.96%。因業外認列大筆匯兌收入，且稅率約略相當，稅後純益3.81億元，季增18.71%，EPS 5.18元。

受到大陸COVID-19疫情影響，防疫封控措施使得客戶拉貨意願較為保守，預估點測機及分選機營收小幅下降。而代工業務表現平穩、雷射加工與化合物半導體測試設備出貨增長。法人預估，今年第二季營收16.85億元，季減7.25%。從營收規模及產品組合來看，毛利率將較第一季下滑，但加計匯兌因素後，預估毛利率與第一季約略相當、營業利益季減16.34%。若業外較無匯兌利益挹注且稅率上升，預估稅後純益2.80億元，季減26.56%，EPS 3.80元。

雖大陸COVID-19防疫封控措施導致今年第二季部分客戶拉貨動能放緩。但Mini LED長期需求趨勢不變，待疫情和緩後可望順利出貨；且公司於雷射加工設備、化合物半導體測試設備有所斬獲，法人預估，2022全年度營收71.34億元，年增24.83%。產能利用率提升及新產品加入皆有助於毛利率表現；但受產品組合影響，預估毛利率下降至37.12%，營業利益年增14.01%。考量業外收入上升、稅率影響有限，預估稅後純益12.77億元，年增27.75%，EPS達17.37元。