挪威航空(Norwegian Air)周五公佈第一季出現虧損，並表示，燃油成本的激增，將部分地抵消夏季訂票增加的正面影響。

該航空公司表示，隨著歐洲各國取消大部分新冠限制，公司正在加速運營。

挪威航空本月稍早曾說，今年4月的乘客人數月增50%，而同期的機票收益也增加了21%。機票收益是衡量航空公司獲利能力的一個重要指標。

執行長Geir Karlsen說，在夏季到來之前，訂票量顯著增加。

該公司表示，此前被壓抑的旅遊需求也促使人們更願意支付機票費用，同時警告稱，飛機行駛的成本正在上升。挪威航空表示，預計油價上漲將部分抵消該公司復甦的積極效果。

然而該廉航公司在1至3月的季度錄得了10億挪威克郎(約1.0182億美元)的淨虧損，這是受到Omicron病毒推動的封鎖措施影響。

而在去年同一季度，該公司的虧損為12億克朗。

不過公司的流動性受到的影響較小，現金和現金等價物在上一季只減少了1.6億挪威克朗，降至75億挪威克朗。

該公司一直在逐步恢復運營，預計到2023年中期，其機隊數量將從2021年底的51架增至85架。但是屆時，該公司的飛機數量仍將只有疫情前巔峰時期的大約一半。