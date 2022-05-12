在美國最新消費者物價指數還是沒有明顯回檔之下，憂心通膨影響經濟成長的日股全面走跌，日經早盤失守兩萬六整數關卡，午盤跌勢加劇，日經指數收25,748.72點，跌464.92點或1.77%，創2個月新低。東證收1,829.18點，跌21.97點或1.19%。

最新經濟數據中，由於投資獲利遠大於超貴的進口燃油費，日本3月經常帳盈餘擴增，暫時舒緩當地國際支出餘額愈來愈少的政府壓力。

個股中，權值股迅銷跌4.59%，2021財年大幅虧損的軟銀大跌8.03%，不過，已公布財報的索尼卻漲0.65%。

科技族群內，東京威力科創跌1.68%，愛德萬測試更是跌3.63%。

旅遊相關股票弱勢，日航跌1.59%，JR東日本也跌0.99%。

汽車類股漲跌互見，11日豐田汽車表示，因為缺少料件，本財年的財測可能不會有驚喜，股價跌1.54%。不過，上季虧轉盈的日產汽車漲1.06%，本田也漲0.06%。