在美國最新消費者物價指數還是沒有明顯回檔之下，憂心通膨影響經濟成長的日股全面走跌，日經早盤也失守兩萬六整數關卡。早盤結束時，日經指數收25,992.68點，跌220.96點或0.84%。東證收1,846.05點，跌5.1點或0.28%。

最新經濟數據中，由於投資獲利遠大於超貴的進口燃油費，日本3月經常帳盈餘擴增，暫時舒緩當地國際支出餘額愈來愈少的政府壓力。

盤面上，權值股迅銷跌3.5%，及將公布財報的軟銀跌6.7%，不過，已公布財報的索尼卻漲2.15%。

科技族群內，東京威力科創跌0.5%，愛德萬測試更是跌2.58%。

旅遊相關股票弱勢，日航跌0.1%，JR東日本也跌0.56%。

汽車類股表現不俗，11日豐田汽車表示，因為缺少料件，本財年的財測可能不會有驚喜，但股價逆勢翻紅漲0.2%。同時，日產汽車漲1.38%，本田也漲0.06%。