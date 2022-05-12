美國勞工部5月11日公布2022年四月份消費者物價指數（CPI）年增率為8.3％，較3月創下的8.5％放緩。景順亞太區（不含日本）環球市場策略師趙耀庭12日指出，四月份的數據消除了市場對於美國經濟正進入衰退的擔憂，聯準會應該能夠在抑制通膨和實現軟著陸之間取得平衡，可望為緊縮政策提供更多調整空間。

趙耀庭分析，美國四月份通膨數字好壞參半。就正面因素來看，美國四月份消費者物價指數（CPI）從上個月的年增率8.5％下降至8.3％，此外，基於有利的基數效應和供應鏈短缺的改善，扣除了能源及食品價格的核心CPI，也從年增率6.5％下降至6.2％。大約在去年這個時候，美國經濟首次出現大幅物價上漲，這意味著在接下來的幾個月中，通膨應該會受基數效應影響而下降。

就負面因素來看，雖然受到有利的基數效應影響，CPI年增率下降，但四月CPI仍月增0.3％，這或許更能準確地反映潛在價格增長的情況。另外，核心CPI月增0.6％，遠高於預期（上個月市場預期?0.4％和0.3％），扭轉了自一月份以來的下降趨勢。

四月份核心通膨反映了航空燃油價格上漲，使得機票價格年增長18.6％，但更多是因為在經歷Omicron後，旅遊需求回升的反彈。過去一季機票價格上漲了40％，現在比疫情前的水準高出10％左右，酒店價格也再次上漲。

但從正面的角度看，供應鏈短缺問題正在改善，像是許多東南亞經濟體在Delta疫情後重新開放，且美國西岸的港口塞港問題亦開始消退，使得服裝和主要家電價格下跌0.8％。

趙耀庭指出，四月份核心CPI年增率仍高達6.2％，高於市場預期，可能會強化美國聯準會在未來幾個月計劃升息兩碼來對抗通膨的決心。四月份的數據公布確實再次打開了市場猜測將升息三碼的大門。另外，四月份的數據也消除了市場對於美國經濟正進入衰退的擔憂，相反的，失業率繼續保持低水位，且美國民眾反而因被壓抑而衝動進行消費。今天的數字顯示美國經濟可以承受緊縮政策，美國聯準會應該能夠在抑制通膨和實現軟著陸之間取得平衡。

隨著供應鏈問題開始改善，加上工資出現可能開始降溫的早期跡象，預計通膨壓力將在今年第二季顯著下降，這可能會給美國聯準會的緊縮政策提供更多的調整空間。