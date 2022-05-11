根據保誠人壽2021年退休調查，有近五成（48.7％）受訪者表示「目前無退休金規劃」，主要原因為「現在的儲蓄有其他用途（如結婚、孩子教育金、買房等）」（43.0％）及「基本開銷太高，已沒有閒錢做退休規劃」（40.5％），顯見民眾對於維持退休生活所需的金額仍缺乏明確的概念。

保誠人壽了解三明治族背負照顧家庭的責任與壓力，不論支出或儲蓄都以家庭為優先考量，同時也要提醒三明治族，必須先照顧好自己才能照顧所愛的人。即便現階段支出壓力大，仍應正視退休議題，提早準備因應未來風險。為協助民眾釐清自身的退休金需求，保誠人壽特別推出「保幸福誠享退」退休計算網頁（https://salesapp.pcalife.com.tw/ilpcalculator），將抽象的退休條件轉換成簡單的元素，幫助民眾輕鬆算出退休金缺口，並可依需求選擇相應的產品，及早為退休做準備。

每個人對於退休的期望都不盡相同，但真正要進行退休準備時，卻不知從何著手。保誠人壽洞悉民眾在規劃退休準備時的痛點與煩惱，推出了「保幸福誠享退」退休計算網頁，只要輸入簡單資料，包含預計退休年齡、退休後的期望生活型態以及預期投資報酬率等等，就能輕鬆算出屬於自己的退休金預算。

這個退休計算網頁還會具體告訴民眾，若想要擁有理想的退休生活，從現在開始每個月需投入多少資金，才能在目標退休年齡時存到足夠的退休金。透過「保幸福誠享退」退休計算網頁，保誠人壽將抽象的退休生活透過各種具體化的條件展現出來，提供民眾規劃的主動權，鼓勵大家用正面、積極的方式面對退休議題。在追求幸福人生的路上，無論健康保障或財富管理，都可以透過保誠人壽多元的通路、產品與服務中自主規劃理想生活。

在了解到所需的退休金數字之後，下一步就是要著手進行規畫。保誠人壽建議，民眾可依循退休金準備五大原則，包含退休前極小化投資成本、選對投資工具、及早準備、持之以恆，以及在退休後極小化投資風險。其中，選對投資工具善用資金配置的概念相當重要，在規畫退休金的時候，若能妥善利用分紅與投資型保單等提供保障與財富規劃的保險工具，不但能擁有壽險保障，還有機會累積財富。