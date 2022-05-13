炎洲集團公告第一季財報表現，新洲全球(3171)、炎洲(4306)每股獲利分別為0.23元、0.56元。新洲首季營收受上海封控影響，衝擊獲利表現，至於炎洲，則有膠帶業務回溫，但仍無建案完工交屋認列建設業務營收。

新洲全球111年第一季合併營收4.33億元，稅後淨利0.14億元，第一季EPS為0.23元；新洲全球近期營運有壓，主要受通貨膨脹帶動原物料漲價影響毛利率表現，已持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，以提高進貨成本優勢，力求毛利率回穩，第一季毛利率22.5%已較去年第四季單季21%上升約1.5%，顯示因應作為已逐步奏效；在大陸區營運方面，第一季因受上海新冠肺炎疫情封城影響，收款出現延遲故提列一次性呆帳損失，此舉弱化新洲全球整體獲利表現。

炎洲主要膠帶業務在第一季因全球新冠肺炎疫情趨緩帶動經濟活動回穩而攀升，第一季整體膠帶業務營收較去年同期成長約5%，但因無建案完工交屋認列建設業務營收，造成第一季合併營收38.87億元較去年同期下降約1%，另一方面為力抗通膨，將持續力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準以上，第一季毛利率17%已較去年第四季單季14%上升約3個百分點，顯示本業獲利持續穩定攀升，加上受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，最終結算第一季EPS為0.56元。

在膠帶業務方面，炎洲預料因後疫情時代零接觸商機而使產業持續穩健成長。營建業務部份，在新莊的預售案「炎洲旺年匯」案量10億已完銷，預計第四季完工交屋貢獻獲利，同時集團內特化產業也可因半導體、IC、面板及封裝產業蓬勃發展而受惠，炎洲審慎樂觀看待今年本業獲利的成長表現。