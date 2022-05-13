歐元匯率周五從近5年來的低點小幅回升，來到1歐元兌1.04美元上方不遠。在俄羅斯決定限制對歐洲天然氣供應之後，歐元匯率本周面臨大幅下跌的局面。俄羅斯此一決定再度引發了人們對歐元區經濟放緩的擔憂。

歐元在最近幾週遭受雙重打擊，一是人們對烏克蘭戰爭影響所導致的經濟感到擔憂，二是押注於美聯準會將推出一系列大幅升息，以遏制通膨的操作，正在推動美元大幅升值。

儘管投資者預計歐洲央行今年將加息，從負值區間收窄，但升息幅度大大落後於美國。

歐元在周四跌至1.0354美元，為2017年初以來近5年最低水準。周五早盤時分，歐元回升至1.0413美元，但很少有分析師認為，反彈會是持續性的。歐元兌美元匯率本周下跌約1.3%。

三菱UFJ金融集團外匯分析師Lee Hardman表示，從非常短期來看，很難看到有什麼能扭轉歐元下跌趨勢。Hardman認為，由於更多壞消息，歐元匯率可能會在幾週甚至幾天內跌破1歐元兌1美元。「除非烏克蘭的風險開始消退，否則歐元將很難大幅升值」。

美元指數周五下跌0.2%，至104.54點，但仍接近於20年高點。

由於擔心通膨和經濟不確定性，投資者紛紛逃向安全資產，美元走強對多數主要貨幣造成了衝擊。

英鎊小幅升至1英鎊兌1.2217美元；此前周四的資料顯示，3月英國經濟意外萎縮。

經過一周的動盪，加密貨幣市場周五表現較為穩定。