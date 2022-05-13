高階筆電占比增、整體出貨減，廣達第一季三率三減，稅後獲利67.54億元、年減4.8％，是七季以來低點。在華東封控影響下，廣達預估第二季筆電出貨量季減20％，毛利率與營益率都會下滑，不過，廣達看好筆電下半年仍有旺季可期、車用與伺服器需求續強，尤其伺服器下半年可望比上半年更暢旺，車用與伺服器用缺料恐將延續至年底，是營運瓶頸。

廣達第一季Chromebook占比由去年的30％、降至今年的10％，高階機種帶動廣達首季營收年增12.2％，然而在缺料與高階機種規模本來就不如中低階產品下，第一季出貨量為1690萬台、年減11％，經濟規模效應也因此打折。

廣達首季毛利率下滑至5.31％，比去年同期大幅下滑1.02個百分點，營業淨利年減幅度達14.6％，遠超過營業毛利衰退幅度，連帶使營益率衰退至2.44％、年減0.77個百分點，好在有匯兌收益挹注業外收入達到19.01億元、年增583％，稅後獲利年減4.8％、為67.54億元，EPS為1.75元，創下2020年第一季以來的新低。