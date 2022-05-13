房地產「代銷天王」海悅國際（2348）今（13）日公布2022年第一季合併財報，稅後淨利3.21億元，單季EPS達3.02元，刷新歷年同期次高紀錄。

今天海悅召開董事會，通過第一季合併財報，單季合併營收達11.3億元、營業利益4.4億元、稅後淨利3.21億元、每股稅後盈餘達3.02元。

海悅表示，第一季營收獲利較去年同期減少，主要係受到本土疫情升溫，導致賞屋人數趨緩，且建商推案保守。

展望第二季，海悅的全台代銷業務已明顯回溫，4月合併營收已逼近5億元，海悅現在手案量維持2,000億元的高檔水位，全台百億級包銷個案亦將陸續推案搶市，公司代銷業務來源無虞，預期上半年營運表現可望維持與去年同期相當。

海悅分析，最近國內房市穩健，海悅目前全台建案銷售，仍以具交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，且由於營建成本高漲，因此建商多傾向以合理房價銷售穩健去化為優先。

海悅表示，今年海悅在手案量維持2,000億元的高檔水位，隨著營收成長，轉投資收益挹注，中長期營運穩健。