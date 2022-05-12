因應疫情擴大及配合政府最新「居家隔離3+4」防疫政策，民眾面臨巨大的挑戰與衝擊。國泰飯店觀光事業旗下全台和逸與慕軒飯店為提供旅客因有家人及照顧者須在家居隔檢疫，能夠有安心的住宿環境維持正常生活步調，除啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，更推出「3/7天．家人安心」住房專案每晚最低1,800元起，再享加購早餐買一送一、外帶餐點享9折，讓旅客沉浸於安心無慮中，寬心享受閒適假期，安心守護家人的健康。

和逸飯店‧台北民生館/台北忠孝館/桃園館/台南西門館/高雄中山館舒適客房，預定入住滿3天可享最低每晚2,000元起、入住滿7天可享最低每晚1,800元起，飯店地理位置皆為於城市精華地段及交通便利處，周邊鄰近商圈生活機能佳。以暖色裝潢搭配明亮採光、打造舒適自在的氛圍，讓每位入住旅客感受到暖心體驗。坐落台北最美欒樹林蔭大道的慕軒飯店，同步推出入住經典客房，住滿3天即可享每晚2,800元入住、住滿7天即享每晚2,200元起。入住期間不僅可以欣賞被綠意環繞的林蔭大道，享受在都市中的靜謐空間。

重視每為入住貴賓與員工的健康安全，國泰飯店觀光事業啟動「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，透過與國際知名衛生公司藝康（ECOLAB）合作，和逸、慕軒飯店耗時半年培訓與稽核，全數獲得「2022藝康科學守護ECOLAB Science Certified」衛生認證標章，飯店全面嚴格執行各項防疫措施，強化清消頻率，讓旅客入住時可以完全放鬆、盡情享受「時時體貼，處處合意」。