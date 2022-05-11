永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年全台距離各高鐵站800公尺範圍內的成屋交易，其中，交易量最大的是高鐵桃園站，近一年交易量870件，而住宅均價中，以台北站每坪72.3萬元最高，桃園站、新竹站房價站穩3字頭，全台各高鐵車站中僅剩苗栗站、雲林站與嘉義站還有1字頭房價，顯示高鐵站周邊受惠於便捷的高速通勤機能，交易熱絡，房價也相對獲支撐。

觀察近一年全台高鐵站周邊房市交易價量，以交易量來看，桃園站以870件居冠，其次則是左營站，近一年交易件數為686件，台北站則以612件排名第三，陳金萍表示，高鐵桃園站也就是大家熟知的青埔特區，隨著公共設施逐步完善，加上機捷交通機能優勢，鄰近桃園機場，加上購物商場、水族館、公園、綠地等區域利多，集生活、觀光、就學、各式機能於一身，吸引不少首購、換屋等自住族群進駐。

至於交易量第二名的左營站具備三鐵共構優勢，位於高雄市區內，周邊發展已臻成熟，食衣住行樣樣俱全，原本就是高雄房市指名度高的區域，而在台積電宣布設廠高雄煉油廠舊址之後，更為當地房市增添柴火，交易市況更加熱絡，陳金萍說，目前住宅均價約每坪23.2萬元。

交易量第三名則落在高鐵台北站，陳金萍指出，高鐵台北站是雙北地區最重要的交通樞紐，除了三鐵共構外，也是捷運轉乘的重要站點，串聯大台北地區交通路網，其交通優勢不言可喻，加上台北市府近年積極推動「西區門戶計畫」，其中最受矚目的莫過於雙子星開發案，加上周邊還有北車E1E2公辦都更、中華郵政雙塔等6大複合開發案，交通、建設題材讓高鐵台北站周邊成為近年購屋客熱門關注焦點，房市交易表現不俗。

高鐵沿線各站開發時程不一，有些站區發展已逐步成熟，但也有些站區仍在素地開發與招商階段，若民眾想要享受到高鐵站周邊便捷的交通機能，以及齊全的公共建設和豐富的商業活動、生活機能，建議優先選擇具備三鐵共構的高鐵站，或是高鐵站串連周邊科學園區、產業園區的站點，才有利於促進周邊加速開發。