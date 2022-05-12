承億文旅推出入住3晚以上，不分平假日85折起，淡水、台中、嘉義、墾丁、花蓮會館均適用。（AsiaYo提供）

高雄的宮賞藝術大飯店1房1廳的商務套房，入住3晚以上，不分平假日55折起。（AsiaYo提供）

國內單日新冠肺炎確診人數破6萬人新高，帶來許多居家隔離民眾與同住家人的住所空間問題，亞洲訂房網AsiaYo串連平台上的全台逾40家飯店業者，即日起推出「保護家人」飯店長住優惠專案，讓健康無症狀卻又擔心同住有染疫風險的民眾有暫時的安心住所，針對連續入住3晚以上的長住旅客，折扣最低來到55折，也讓民眾趁此時機住高規格飯店度假。

AsiaYo行銷長游棨元表示：「隨著台灣目前確診人數逐漸攀升，我們不斷思考能夠如何給予幫助，近日聽到許多消費者因為同住家人匡列或是身邊有確診者而憂心忡忡，甚至可能家中有未接種疫苗的長輩幼兒，想要暫時搬離卻無處可歸，我們便發揮OTA業者的優勢，整合全台飯店一起投入，在平台中可以讓大家輕鬆找到最適合自己需求的飯店及長住優惠，讓客人能夠有個安心的暫居環境。我們期待台灣能夠早日走出這波疫情所帶來的衝擊，AsiaYo會持續站在關懷消費者的角度，給予最貼心的服務。」

AsiaYo「保護家人」飯店長住優惠專案整合全台超過40家業者，北中南東各地均有可以選擇的飯店。像是高雄的宮賞藝術大飯店提供1房1廳的商務套房，入住3晚以上，不分平假日祭出55折起；高雄漢來大飯店推出指定房型長住7折起；位於台北核心地段的怡亨酒店，則有贈送長住房客下午茶及餐飲優惠等。

知名連鎖旅宿承億文旅則推出入住3晚以上，不分平假日85折起，淡水、台中、嘉義、墾丁、花蓮會館均適用；海霸王集團旗下德立莊酒店及Hotel Papa Whale也有入住3晚以上 85折起；鄰近台中知名逢甲商圈的逢甲智選假日酒店Holidaylnn則是連住2晚以上有8折起的優惠。此外，全台還有許多不同風格的飯店都加入行列，旅客可以依需求喜好及預算考量，在AsiaYo「保護家人」網頁中便利地選購適合的飯店。