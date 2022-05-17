北京市疾病預防控制中心副主任龐星火17日在疫情防控記者會上表示，從16日15時至17日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者56例，包含確診41例、無症狀感染者15例，主要分佈在豐台區22例，房山區18例，朝陽區、海淀區各5例。同時17日升級3地為中風險之後，目前合計有17地高風險區與29地中風險區。

北京市衛健委黨委委員王小娥指出，截至17日15時，共收治新冠肺炎感染者1186例，已有541例患者治癒出院或解除隔離。目前在院病例645例，其中無症狀感染者106例、輕型472例、普通型66例、重型1例、無危重型病例。而近2日兩家醫院出院病例110例、入院病例113例，出入院病例接近1：1，較前幾日相比，出院病例數量明顯增加。

根據中新網引述北京市官方通報，至今此輪疫情累計1169例感染者、涉及15個區，其中以朝陽區392例，房山區327例，海淀區125例，豐台區123例較多。