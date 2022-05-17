金管會積極推動信託2.0。金管會主委黃天牧強調，推動信託業務是一項漫長的工程，希望在大家共同努力下，能夠讓信託2.0每個分支計畫都枝繁葉茂，充分發揮信託機制的功能與效益，在推動信託業務的長路上，我們不爭一朝一夕功成，但也不辜負每分每秒往前邁進的時光。

黃天牧在工商時報與第一銀行合作舉辦的「傳承．永續-家族信託2.0論壇」影片致詞指出，信託業務的發展可由三個面向來努力，「信託2.0」也朝這些面向積極推動中。

一是內化為受託機構的基因，包括內部組織與薪酬制度調整、同業經驗交流、績效評鑑與獎勵等。迄今已有多家銀行提升信託專責部門位階，信託業薪酬制度的訂定及考核原則也已於今年1月修訂，金管會將持續邀集各銀行進行策略分享，並於今年下半年對推動信託經評鑑績效優良的業者頒獎表揚。

二是因應民眾不同面向的需求，例如強化預售屋不動產開發信託與價金信託自律規範，以減少預售屋買賣交易糾紛；推廣企業及勞工辦理員工福利信託，以增加退休準備；因應人口結構轉變，於去年開辦「高齡金融規劃顧問師」認證制度，以提供年長者金融與安養規劃的完整服務。信託可以有許多型態，滿足多元需求。

三是加強跨部門與跨領域的合作，近年安養信託結合社福團體、安養機構及醫療機構，服務範疇更廣泛也更細緻。家族信託更涉及法制及稅制，信託公會已進行國內外分析研究並提出建議，提供給相關部會參考。信託公會更已完成「家族信託規劃顧問師」認證計畫，預計於近期上路，有助於信託人才培育。

第一銀行總經理鄭美玲指出，金管會主委黃天牧曾說，信託是最有溫度的金融服務，一銀也積極響應，每家分行有二位信託業務專業人員，也積極承作安養信託、傳承信託、員工持股福利信託、都更危老的不動產信託等等，去年9月更開辦財富管理2.0，服務高資產客戶。

一銀去年在全國中小企業放款市占率近10％，已連續12年榮獲本國銀行「市占率第一」。依據經濟部中小企業處統計，中小企業的平均壽命只有13年，成立時間越久對於企業傳承的需求越高，一銀將積極協助中小企業產業轉型及永續傳承。