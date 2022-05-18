位於新竹市公道五路的中油新竹油庫的18座油槽，由於緊鄰住宅區、商業區與科技聚落，居民持續要求廢庫，最終再2017年中油同意廢庫、走入歷史。市府表示，未來將透過都市計畫，結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為36公頃「竹科X」產業園區。市長林智堅也宣布最新進度，目前油庫區域開挖量已超過9成，預計年底將完成汙染整治。

中油新竹油庫位於新竹市公道五路上，於1954年啟用，共18座油槽，過去每日供油量約1800到2000公秉。產發處說明，市府於2017年開始展開油槽拆除作業，陸續拆除了17座油槽，僅保留編號S-1的1座油槽，因為該油槽歷史超過50年，文化局於2018年列冊追蹤。

市府指出，中油油庫區面積為9公頃，目前為乙種工業區，未來將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃的「竹科X」科技廊帶。其中，位於台肥科商園區的科技部竹科X基地，已於今年開工首棟軟體大樓，預計2024年完工，後續也將再興建2棟軟體大樓。軟體大樓將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。