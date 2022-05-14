為妥善因應這波梅雨，南水局要求所轄各水庫管理中心嚴加整備。（水利署南區水資源局提供／張毓翎台南傳真）

首波梅雨鋒面報到，台南市14日一早開始下起大雨，中午過後雨勢漸緩，國內規模最大的曾文水庫，今天0時至18時，累積降雨量達29毫米，預估進水量可達210萬立方公尺，對水情不無小補。

曾文水庫主要集水區在嘉義縣大埔鄉、番路鄉及阿里山鄉，部分在台南市楠西區和高雄市三民區，受梅雨鋒面影響，台南、嘉義一早下起大雨，雖然雨勢多集中在沿海地區，但山區仍有零星降雨，曾文水庫14日截至18時，累積降雨量29毫米，對水情小有助益。

根據水利署南區水資源局觀測資料，14日截至18時曾文水庫的水位標高206.14公尺、蓄水率27.72％、有效蓄水量1.4126億立方公尺，連同烏山頭水庫合計的有效蓄水量1.8747億立方公尺；以供應民生用水為主的南化水庫，集水區降雨量為28毫米，蓄水率有54.5％、有效蓄水量4870萬立方公尺。

南水局副局長王瑋表示，14日截至18時，曾文水庫連同烏山頭水庫蓄水量為1.8747億立方公尺，相較近5年同期蓄水量9293萬立方公尺，增加9454萬立方公尺；根據氣象局預報，此次的梅雨鋒面會滯留到16日，期待接下來幾天，還能再為水庫帶來的豐沛水量。

王瑋說，曾文、烏山頭水庫系統的嘉南灌區1期稻作，已提前自5月13日7時全面間斷供灌；另外也全力自甲仙堰引水，挹注南化水庫的蓄水量。目前南部地區水情正常，可穩定供應至7月底，南水局每天監控轄區水情，並適時依降雨、濁度及水情狀況，機動調度水源來供應用水。