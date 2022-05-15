受地形和潮流的影響，彰化縣海岸一度是海廢熱區，彰化縣環保局積極推動「河川攔截計畫」、「海岸清理維護計畫

」及與彰化區漁會成立「海洋艦隊」號召漁民加入，分別贏得行政院環境保護署和海洋委員會海洋保育署評定特優、優等和最佳推手獎。

彰化縣海岸65公里，擁有獨一無二泥灘地，和綿延蚵田，近來多了風車景觀，但一些偏荒肉粽角、沙灘等卻累積了驚人垃圾，一度還被形容是垃圾長城，環保團體點名，為了除掉「海洋殺手」汙名，環保局結合企業、民間總動員，推動「向海致敬」計畫，清除的垃圾相當可觀。

彰化縣環保局長江培根表示，推動海岸清理維護，除了要求派員加強巡查，並以Line群組通報及回復清除成效，以科技管理務必讓各海岸「垃」到必除。去年全縣海岸線清理1110場次，合計清理2800餘公噸垃圾，包含一般垃圾2707.48公噸、資源垃圾91.99公噸。

「彰化縣河川垃圾攔除計畫」採設置攔除網及利用人力及機具撈除河川垃圾，並結合學校、社區及團體之資源及人力

，組織30餘隊水環境巡守隊、1300多位水環境巡守志義工投入，去年攔除河川廢棄物達40.29公噸，包括一般垃圾25.57公噸，資源垃圾14.72公噸。

彰化區漁會也投入號召漁民加入「環保艦隊」，已有236位漁民加入環保艦隊之行列。去年打撈了786公斤海廢，其中王功漁港林先生個人逮撈259.5公斤，獲彰縣府推薦參與2021年環保艦隊及潛海戰將遴選，獲得「最佳環保艦隊守護獎」殊榮。