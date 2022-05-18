台電蕭姓員工追求女外包人員遭拒，多次跟隨騷擾，除被依《社維法》裁罰3000元，台電也以蕭涉及霸凌與性騷擾，連2年考績丙等，但蕭男不滿女方偷拍他影像，反控女子妨害祕密等罪，但台北地檢署認為女方是為求自保蒐證，偷拍罪嫌不足，18日將女子不起訴處分。

據指出，蕭男自2019年為了追求台電外包商女員工，多次送水果、邀女方加入他成立的LINE群組被拒，憤而辱罵女方「婊子、賤人」，還跟蹤對方，女方認為遭騷擾，向台電申訴。

台電認定蕭男霸凌、屢勸不聽，決議記過2次，考績丙，但隔年蕭男故態復萌，女方再向台電申訴，台電2020年第二度調查時，蕭男見到女子，騎車折返問她「要不要一起去爬山」遭女子持手機全程錄影蒐證。

事後蕭男因無正當理由跟追行為，被被警方依《社維法》裁罰3000元，台電第二次調查亦認定蕭男構成性騷擾，記過2次，連2年考績丙。

蕭男不滿提起民事訴訟，請求撤銷台電懲處並求償162萬元，台北地院日前判他敗訴，另蕭反控女子3月6日未經其同意就拍攝他影像，涉嫌妨害祕密等罪。

檢方調查後認為，蕭與女子當時是在停車場，屬公開場合，且女方是為求自保蒐證，依罪嫌不足，將女子不起訴。